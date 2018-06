‘Conexão Estadão’: O juiz e o ex-presidente

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 5, em depoimento por cerca de 50 minutos ao juiz Marcelo Bretas, da Sétima Vara Federal Criminal do Rio, o ex-presidente Lula afirmou que ‘não acredita que hoje um brasileiro esteja mais em busca da verdade do que ele’. Lula depôs por videoconferência, como testemunha de defesa do ex-governador do Rio Sérgio Cabral no processo em que o emedebista é acusado de ligação com esquema de compra de votos para eleger o Rio sede da Olimpíada/16. No final do depoimento, o juiz Marcelo Bretas revelou que já participou de um comício vestindo uma camiseta e boné com o nome do ex-presidente. Ouça no player abaixo:

