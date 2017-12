O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 13, conversou com o novo líder do PSDB na Câmara, Nilson Leitão (PSDB-MT), sobre a posição do partido em fechar questão pela Reforma da Previdência e as eleições de 2018. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o ruído causado pelo senador Romero Jucá após anunciar que a reforma da Previdência só será votada em fevereiro do próximo ano. Segundo ele, a decisão está “conversada” entre os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). E também, a declaração do ex-presidente Lula de que não quer que os petistas tenham um candidato “escondido” na sua candidatura, ou seja, um candidato que participa do pleito para não ser preso.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Sílvia Araújo, editoral do Broadcast/Agência Estado, e Pedro Venceslau. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com