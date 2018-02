‘Conexão Estadão’: O que representa o corte na taxa de juros?

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 06, falou sobre o Banco Central (BC) que reduziu na noite desta quarta-feira, a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, de 7% para 6,75% ao ano. Foi o 11º corte consecutivo. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), apresentou nesta quarta-feira, o novo texto da reforma da Previdência que irá à votação no plenário da Casa a partir do dia 20 de fevereiro. A única novidade no texto é a previsão de pensão integral para cônjuges de policiais mortos em serviço.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários da editora do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo, Roberto Godoy, Pedro Venceslau, e de Brasília, Irany Tereza do Broadcast/Agência Estado. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

