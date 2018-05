‘Conexão Estadão’: Os desdobramentos políticos e sociais do desabamento em São Paulo

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 02, falou sobre o incêndio, seguido do desabamento, de um prédio no centro de São Paulo. A tragédia trouxe à tona o problema de falta de moradia nas grandes cidades brasileiras e as relações entre os ocupantes de imóveis abandonados com o poder público e os movimentos de moradia. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, a presença do correspondente do Estadão na Europa, Jamil Chade, que está lançando “O Caminho de Abraão”. O livro explora, por meio da jornada da personagem central, as atuais contradições sociais que assolam o Velho Continente e demonstra a possibilidade de conciliar os opostos: passado e presente, ciência e religião, ocidente e mundo árabe.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

