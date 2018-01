‘Conexão Estadão’: Palocci poderá ser o calcanhar de aquiles de Lula

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 06, abordou o depoimento do ex-ministro Antonio Palocci que incriminou o ex-presidente Lula em ação sobre propinas da Odebrecht. Ouvido como réu em um processo criminal da Operação Lava Jato, o petista citou R$ 300 milhões da Odebrecht para o esquema do partido. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram que com o corte de 1 ponto porcentual na taxa de juros básico da economia, a Selic, o Comitê de Política Monetária (Copom) aciona o gatilho de rentabilidade da caderneta de poupança, que passa a render menos sempre que a Selic for igual ou inferior a 8,5%.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com