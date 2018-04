‘Conexão Estadão’: PF e Lula negociam termos de rendição

O Conexão Estadão desta sexta-feira, 6, acompanha de perto tudo que envolve a negociação dos termos de rendição entre emissários do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Polícia Federal para que o petista seja preso. O programa conta com participações dos repórteres Ricardo Galhardo, que acompanha a movimentação no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, e Daniel Weterman, direto da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ouça no player abaixo.

Esta edição tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Silvia Araújo, editora do Broadcast Econômico, e Luiz Fernando do Amaral, professor de Direito da FAAP. O Conexão Estadão também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com