Conexão Estadão: PMDB tenta se desvencilhar do PMDB

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 16, analisou a nova propaganda do PMDB para rádio e TV em que o partido se diz vítima de uma trama, onde o principal porta-voz é o presidente Michel Temer. Ouça o podcast no player abaixo:

Além disso, o ‘Conexão’ tratou sobre as eleições do ano que vem. Alguns políticos pretendem lançar suas candidaturas neste final de semana, enquanto personalidades do mundo artístico demonstram interesse em participar do pleito, como por exemplo, o apresentador Luciano Huck.

O programa também tratou da dança das cadeiras nos ministérios de Michel Temer. O principal entrave é com os políticos do PSDB. Temer avalia realocar o atual titular da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy (PSDB-BA), para o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, segundo fontes envolvidas na negociação da reforma ministerial. Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários do repórter de política do Estadão Pedro Venceslau e, em Brasília, Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

