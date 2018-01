‘Conexão Estadão’: Porto Alegre se prepara para o julgamento de Lula

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 19, foi até Porto Alegre, aonde está o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, para saber qual o clima na cidade a menos de uma semana do julgamento do recurso de Lula no TRF4. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o senador Fernando Collor de Mello (PTC-AL) anunciou nesta sexta-feira, que pretende se candidatar novamente à Presidência da República nas eleições gerais deste ano. Collor é réu da Operação Lava Jato por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Adriana Ferraz e comentários da editora de economia do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo, Roberto Godoy, e de Brasília, Caio Junqueira. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

