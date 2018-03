‘Conexão Estadão’: Pré-candidatos à Presidência precisam do aval dos eleitores

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 05, abordou que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmou que o DEM deve lançar seu nome ao Palácio do Planalto na convenção do partido marcada para quinta-feira. Segundo Maia, a construção da candidatura “vem acontecendo ao longo dos meses” e só depende, agora, do aval formal da cúpula do partido. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o Ministério da Agricultura suspendeu as atividades de três unidades da BRF, após a deflagração da 3ª fase da Operação Carne Fraca. A partir de agora, elas estão proibidas de realizar envios para os 12 países que têm o nível de exigência maior sobre a presença de salmonela. Com a ajuda de documentos obtidos por meio de uma ação trabalhista, investigadores da Polícia Federal (PF) denunciaram que a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, adulterava resultados de análises relativas à presença de salmonela em seus produtos.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Gilberto Amêndola, Roberto Godoy, e de Brasília, Irany Tereza, do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

