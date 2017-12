‘Conexão Estadão’: Privatizações podem aliviar o caixa do governo

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 23, abordou a aprovação do fim das coligações e da clausula de barreira na reforma política. Os temas estão em sintonia com o pedido para diminuir o número de partidos no Brasil. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram o plano de privatização lançado pelo governo. Além da Eletrobrás, a Casa da Moeda e o aeroporto de Congonhas também estão no pacote.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com