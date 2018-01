‘Conexão Estadão’: Projeções para o depoimento de Lula a Moro

A edição desta segunda-feira (8) do ‘Conexão Estadão’ tratou da possibilidade de adiamento do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz federal Sergio Moro, marcado para a próxima quarta-feira (10), em Curitiba. A defesa do petista alega que “é materialmente impossível” analisar a documentação do processo até a data agendada.

Além disso, o programa falou sobre reforma da Previdência e analisou a eleição do centrista Emmanuel Macron na França.

O bate-papo, apresentado por Emanuel Bomfim, faz conexão entre os jornalistas de São Paulo e Brasília do Estadão, com participação de Roberto Godoy, Renata Pedini e Marcelo de Moraes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ouça, assine e compartilhe!

O Conexão Estadão também é veiculado de segunda A sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3FM).

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com