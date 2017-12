O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 01, comentou a declaração do governador de São Paulo Geraldo Alckmin de que o PSDB apoiará a reforma da previdência. O tucano, no entanto, ressaltou que a PEC não será facilmente aprovada pelo Congresso, já que, por ser emenda constitucional, precisa de 308 votos. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, as análises sobre o sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia. O brasil está no grupo E com Suíça, Costa Rica e Sérvia. A estreia será contra os suíços, no dia 17 de junho, um domingo, na cidade de Rostov. A segunda partida do time de Tite será diante da Costa Rica, em 22 de junho, em São Petersburgo. A seleção brasileira encerra a sua participação na fase de grupos diante da Sérvia, no dia 27 de junho, em Moscou. A partida será na Arena do Spartak.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast/Agência Estado, Pedro Venceslau e Roberto Godoy. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

