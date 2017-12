O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 19, abordou o mandato de prisão contra o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP). O ex-prefeito de São Paulo (1993-1996) foi condenado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal a uma pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias pelo crime de lavagem de dinheiro. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o início da prisão domiciliar do empresário Marcelo Odebrecht em São Paulo. Pelo acordo, ele ficará 2 anos e meio em sua casa com direito a duas saídas por ano com autorização da Justiça. E também, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), foi hostilizada por uma passageira num voo de São Paulo para Brasília que desembarcou por volta de meio dia na capital federal.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau, e em Brasília, Andrezza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

