‘Conexão Estadão’: Queda do desemprego é positivo para o governo

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 31, abordou a queda da taxa de desocupação no Brasil que ficou em 12,8% no trimestre encerrado em julho deste ano, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram o país após um ano de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e o troca-troca de partidos no Congresso Nacional.

Interatividade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com