‘Conexão Estadão’: Recibos com datas inexistentes podem complicar a defesa de Lula

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 26, abordou a polêmica dos recibos enviados pela defesa do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro. As provas são referentes ao aluguel de um apartamento em São Bernardo do Campo, que a Procuradoria-Geral da República diz ter sido dado como propina ao petista. Dois desses recibos apresentam datas que não existem. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer que começou a tramitar na Câmara dos Deputados, e o novo fundo partidário que os parlamentares querem aprovar.

Interatividade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com