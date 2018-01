‘Conexão Estadão’: Rio de Janeiro sitiado

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 22, abordou o confronto que acontece no Rio de Janeiro entre traficantes e policiais militares. A situação se agravou e o governo do Estado pediu ajuda do Exército, que enviou homens para contribuir nas operações na Rocinha e em outras comunidades. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram o conflito gerado pelo assédio do PMDB a alguns parlamentares para integrarem a sigla. O presidente da Câmara Rodrigo Maia não gostou da atitude. O comportamento do PMDB pode abalar a relação da Casa com o presidente Michel Temer?

