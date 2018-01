‘Conexão Estadão’: Rodrigo Maia elege culpado pelo rebaixamento do Brasil

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 12, abordou as explicações do governo sobre o rebaixamento da nota do Brasil pela S&P. A nota do País passou de BB para BB-. O presidente da Câmara Rodrigo Maia já elegeu um culpado. O parlamentar atribuiu a mudança no rating às denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da União (PGR) contra o presidente Michel Temer ao longo do ano. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o presidente do Tribunal da Lava Jato, desembargador Carlos Alberto Thompson Flores, pediu ‘manifestações pacíficas’ no julgamento de Lula, marcado para 24. Durante reunião com deputados petistas em seu gabinete, em Porto Alegre, Thompson enfatizou o desejo.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Adriana Ferraz e comentários de Gilberto Amêndola, Roberto Godoy, e de Brasília, a editora de economia do Broadcast/Agência Estado, Irany Tereza. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

