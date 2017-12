O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 08, abordou o pedido de demissão do ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, um dia antes da convenção nacional do PSDB. O deputado Carlos Marun (PMDB-MS), relator da CPMI da JBS, assumirá o lugar do tucano cuidando da articulação política com o Congresso. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, a dez dias da previsão de votação da reforma da Previdência, o governo ainda corre o risco de levar a proposta ao plenário e perder, e a subida de tom do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que afirmará neste sábado, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história”.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Silvia Araújo, editora de Economia do Broadcast/Estadão, e de Brasília, o repórter Thiago Faria. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com