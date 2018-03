‘Conexão Estadão’: ‘Se eu fosse do DEM não falaria nenhuma frase de exclusão’, afirma líder do PSDB na Câmara

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 07, entrevistou o líder do PSDB na Câmara, deputado Nilson Leitão (MT) sobre as declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em relação a candidatura de Geraldo Alckmin. Em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado, Maia, afirmou que a rejeição da sociedade ao PSDB prejudica a imagem do pré-candidato tucano. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, a defesa do presidente Michel Temer apresentou ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclarecimentos por escrito em busca de explicar que não teve acesso a conteúdos sigilosos sobre procedimentos de investigação sobre o presidente, relacionados ao inquérito que apura irregularidades no chamado Decreto dos Portos, assinado por Temer em 2017.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Marcelo de Moraes, Roberto Godoy, e de Brasília, Caio Junqueira. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com