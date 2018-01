‘Conexão Estadão’: Segunda denúncia contra Temer não deve ter força no Congresso

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 14, abordou a segunda denúncia do procurador-geral da República Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer. O membro do Ministério Público imputa ao presidente organização criminosa e obstrução de Justiça. São acusados além do presidente, seus aliados mais próximos Eduardo Cunha, Henrique Alves, Geddel Vieira Lima, Rodrigo Rocha Loures, Eliseu Padilha e Moreira Franco. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a busca e apreensão em endereços do ministro da Agricultura Blairo Maggi. Na sua decisão, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) aponta que as delações de Silval Barbosa e Silvio Correa revelaram “veementes indícios” de prática dos crimes de obstrução de Justiça e organização criminosa pelo titular da pasta.

Interatividade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com