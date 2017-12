‘Conexão Estadão’: Senado entre a cruz e a espada com o caso Aécio Neves

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 03, abordou as discussões no Senado Federal sobre a situação do senador Aécio Neves. Alguns parlamentares mudaram a sua opinião sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou o afastamento de Aécio e o recolhimento noturno do mesmo. Renan Calheiros e Romero Jucá subiram o tom nas criticas a um adiamento da votação. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram o Ministério do Planejamento que tomou uma decisão para salvar algumas pastas que perderam força com o contingenciamento de dinheiro – cerca de 12 bilhões devem ser liberados – e também a privatização da Eletrobrás.

Interatividade

