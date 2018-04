‘Conexão Estadão’: STF pode voltar a discutir prisão em segunda instância

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 10, falou sobre o advogado do Partido Ecológico Nacional (PEN), Paulo Fernando Melo, que disse nesta terça-feira, 10, que vai pedir ao ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), o adiamento da apreciação da liminar impetrada pelo partido para que seja julgada a ADC, que tenta impedir o cumprimento de pena após segunda instância. Relator do caso, Marco Aurélio indicou que pautaria a matéria na sessão desta quarta-feira. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro (MDB) volte a ficar preso na cadeia de Benfica, no Rio, atendendo a um pedido da defesa..

