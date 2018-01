‘Conexão Estadão’: Temer foi convincente no pronunciamento?

Nesta terça-feira, o Conexão Estadão analisou as falas do presidente Michel Temer no pronunciamento para se defender da denúncia apresentada pelo Procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Além disso, o programa trouxe a informação de que o apadrinhado por Janot para substituí-lo na PGR foi o mais votado entre os candidatos.

O ‘Conexão Estadão’, apresentado por Emanuel Bomfim, faz conexão entre os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília.

O programa também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3FM).