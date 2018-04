‘Conexão Estadão’: Temer muda postura e ataca seus acusadores

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 27, falou sobre o presidente Michel Temer que se defendeu de maneira enérgica , em pronunciamento no Palácio do Planalto, das acusações de que tem sido alvo na investigação sobre um suposto recebimento de propina para a assinatura de decreto para o setor portuário. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, se abraçaram depois de prometerem trabalhar pela “desnuclearização completa da península coreana”, pontuando um dia de sorrisos e apertos de mão durante a primeira cúpula intercoreana em mais de uma década.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e de Brasília, Irany Tereza, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

