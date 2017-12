‘Conexão Estadão’: Tragédias no mar mostram a fragilidade da fiscalização

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 24, abordou a tragédia ocorrida na Bahia. Uma embarcação naufragou próximo à Ilha de Itaparica, na localidade de Mar Grande, e 18 pessoas morreram. Essa é a segunda ocorrência nesta semana. Outro naufrágio no Pará vitimou 21 pessoas. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a reforma política que está “subindo no telhado”. Além disso, a repercussão do plano de privatizações do governo federal.

Interatividade

