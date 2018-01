‘Conexão Estadão ‘ traz um balanço parcial da Black Friday no país

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 24, avaliou a Black Friday no Brasil, e fez um balanço da data com o editor de Economia do Estadão Renato Jakitas, que trouxe os produtos mais procurados, e também as reclamações mais comuns feitas para sites e órgãos de defesa do consumidor. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, A Procuradora-Geral da República , Raquel Dodge, pediu, nesta sexta-feira (24), ao Supremo Tribunal Federal (STF), a condenação da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e do ex-ministro Paulo Bernardo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast/Agência Estado e, de Brasília, Caio Junqueira, coordenador da editoria de Política. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

