‘Conexão’: O desdobramento de Duque no depoimento de Lula a Moro

A edição desta sexta-feira do ‘Conexão Estadão’ analisou o depoimento do ex-diretor da Petrobrás Renato Duque ao juiz federal Sergio Moro, no qual afirmou que o ex-presidente Lula tinha conhecimento do esquema de corrupção na Petrobrás.

Outro assunto do programa foi o processo que envolve o ex-ministro Antonio Palocci, preso preventivamente na Operação Lava Jato.

Além disso, o ‘Conexão Estadão’ comentou a exoneração do agora ex-presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Antônio Fernandes Toninho Costa, que não poupou o ministro da Justiça, Osmar Serraglio.

O bate-papo, apresentado por Emanuel Bomfim, teve a participação de Roberto Godoy, Silvia Araújo e Alberto Bombig. Ouça, assine e compartilhe!

