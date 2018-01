Podcast Corinthians: Timão vence mais um clássico e Romero recupera a autoestima

O Corinthians fez mais uma vítima em sua arena e derrotou o São Paulo por 3 a 2, no domingo, resultado que fez a equipe alvinegra completar 19 partidas consecutivas sem perder. Um dos destaques do clássico foi Romero, que mais uma vez calou os críticos. O técnico Fábio Carille reencontra Mano Menezes na partida contra o Cruzeiro, quarta-feira. Será o fim do período de invencibilidade da equipe corintiana?

Interatividade

