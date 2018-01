EEC: O scout de Ceni, o gol polêmico de Jô e o Palmeiras em brasa

‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira, 24, esmiúça as semifinais do Paulistão, que selaram a classificação de Corinthians e Ponte Preta para a decisão, 40 anos depois da emblemática final de 1977 – aquela do gol salvador de Basílio.

A equipe do programa ainda debate o gol polêmico do atacante Jô, o “rei dos clássicos”, fala sobre a postura de Rogério Ceni após a segunda eliminação em quatro dias e analisa a situação do Palmeiras com o primeiro grande revés na temporada. Clique no player acima para ouvir!