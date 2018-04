ESPECIAL: Reportagem desvenda perfil do eleitor pró-Bolsonaro; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta segunda-feira, 23, é menos “analítica” e mais “imersiva”. Apresentamos uma reportagem preparada pela jornalista Carolina Ercolin especialmente para este podcast. Carol é apresentadora do ‘Jornal Eldorado’, na Rádio Eldorado. O que você vai ouvir é uma fotografia sonora, ao melhor estilo dos documentários narrativos, sobre o perfil e a adesão de parte do eleitorado brasileiro à figura e às propostas de Jair Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República pelo PSL.

Não é de hoje que os conservadores hesitam ao assistir à ascensão da esquerda no Brasil, representada pelos ex-presidentes petistas Lula e Dilma Rousseff. Tampouco é recente um movimento nacionalista, em que o ato de ceder direitos às minorias sucumbe ao sentimento de indignação por privilégios.

Guiado por polêmicas radicais políticas ou apolíticas, o clima de polarização tem feito o país entrar em ebulição desde 2014, ano da última corrida presidencial. O acirramento se mostra ainda mais latente com a aproximação de uma nova eleição pós-impeachment. E se alimenta de debates que insistem em tingir temas cotidianos, como exposições de arte e orientação sexual, com cores partidárias.

Afinal, quem é o eleitor que integra o movimento que prega valores como família, pátria e liberdade religiosa ao mesmo tempo em que condena bandidos à pena de morte? O que justifica a popularidade da direita representada pelo bom desempenho do deputado Jair Bolsonaro, do PSL, nas pesquisas eleitorais?

As respostas você ouve agora neste audiodocumentário que aprofunda o olhar sobre um voto mais personalista do que ideológico e com potencial maximizado pelas redes sociais.

A repórter Carolina Ercolin acompanhou um ato pró-Bolsonaro em São Paulo no último mês e constatou que eleitores do ex-capitão do Exército buscam no polêmico militar da Reserva a redenção para o que chamam de “erros do passado”.

Aprume seu fones e boa audição!

Militantes pró-Bolsonaro em ato em São Paulo (Foto: Carolina Ercolin)

Apoiadores de Bolsonaro durante protesto em São Paulo (Foto: Carolina Ercolin)

Manifestação na capital paulista em apoio de Bolsonaro (Foto: Carolina Ercolin)