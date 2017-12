‘Estadão Esporte Clube’: A 22ª rodada do Brasileirão e os grupos da Liga dos Campeões

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta sexta-feira, 25, analisou os jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado — ouça no player abaixo. Com desfalques importantes, o Corinthians, líder da competição, recebe o Atlético-GO, último colocado, amanhã, em Itaquera. No domingo, tem Choque-Rei no Allianz Parque: Palmeiras e São Paulo se enfrentam em um clássico que reúne dois times que vivem momentos conturbados.

Outro assunto do programa foi o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões, que aconteceu ontem, 24, em Monaco. O Paris Saint-Germain de Neymar está na chave do Bayern de Munique. Já o Barcelona, ex-equipe do craque brasileiro, terá de encarar a Juventus logo no início do torneio. O Real Madrid, atual campeão, caiu em um grupo complicado, com Tottenham Hotspur e Borussia Dortmund.

A edição de hoje do ‘Estadão Esporte Clube’ conta com a apresentação de Cesar Sacheto, os comentários de Robson Morelli, editor de Esportes do Estado, além da participação de Rafael Pezzo, do site Fera.

