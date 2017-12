‘Estadão Esporte Clube’: A preparação do Brasil para enfrentar a Bolívia na altitude

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta terça-feira, 3, traz as informações da seleção brasileira, que se prepara para a partida contra a Bolívia, na próxima quinta-feira, na altitude de La Paz. Ouça o podcast no player abaixo:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O programa também comenta o tropeço do Flamengo, que perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0, no Moisés Lucarelli, em partida que encerrou a 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A edição de hoje conta com a apresentação de Cesar Sacheto e os comentários de Marília Ruiz, Gustavo Lopes e Robson Morelli, editor de Esportes do Estado.

Interatividade

Participe com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com