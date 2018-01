‘Estadão Esporte Clube’: Alex Muralha não tem mais condições de jogar pelo Flamengo

O Estadão Esporte Clube desta segunda-feira, 27, analisou a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, especialmente as falhas do goleiro Alex Muralha que provocaram a derrota do Flamengo para o Santos, no Rio de Janeiro.

Também foi tema de debate entre Cesar Sacheto, Robson Morelli, Gustavo Lopes e José Nêumanne Pinto – em participação especial no programa – a confusão no jogo que marcou o rebaixamento da Ponte Preta com a derrota para o Vitória, em Campinas.

Interatividade

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com