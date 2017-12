‘Estadão Esporte Clube’: As seleções ainda com chances de classificação para a Copa de 2018

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quarta-feira, 4, trata da preparação do Brasil para a partida contra a Bolívia, amanhã, em La Paz, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. O goleiro Ederson, do Manchester City, será titular. Já o meia Diego foi cortado após ser detectada uma lesão muscular na coxa esquerda do jogador. O técnico Tite optou por não convocar ninguém para o lugar do atleta do Flamengo. Ouça o podcast no player abaixo:

O programa também analisa as possibilidades das seleções ainda com chances de classificação para o Mundial da Rússia. Outro assunto é a possível volta do atacante Robinho, do Atlético-MG, ao Santos na próxima temporada. A edição de hoje tem apresentação de Cesar Sacheto e comentários de Gustavo Lopes e Robson Morelli, editor de Esportes do Estado.

