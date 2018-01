‘Estadão Esporte Clube’: Cássio e Vanderlei merecem vaga na seleção brasileira?

Por Diego Henrique de Carvalho – O ‘Estadão Esporte Clube’ desta terça-feira, 11, avaliou as melhores opções para defender o gol da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O preparador de goleiros do Brasil, Taffarel, tem observado Cássio, do Corinthians, e Vanderlei, do Santos, que alimentam esperanças de serem convocados pelo técnico Tite durante a reta final das eliminatórias sul-americanas — faltam apenas quatro rodadas para o fim da competição.

Outro assunto do programa foi a interdição do estádio de São Januário por causa da briga entre torcedores no último sábado, 8, quando o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0. A discussão sobre o tema teve participação especial do repórter Marcio Dolzan, direto do Rio de Janeiro.

Além disso, Emanuel Bomfim, Marília Ruiz e Raphael Ramos comentaram o início do trabalho de Dorival Júnior no comando do São Paulo e a recuperação do Sport no Campeonato Brasileiro, após vencer o Coritiba por 3 a 0, ontem, no Couto Pereira, e assumir a 6ª posição na tabela. Vanderlei Luxemburgo voltou aos melhores momentos como treinador? Essa pergunta também foi respondida pelos nossos comentaristas.

