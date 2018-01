‘Estadão Esporte Clube’ comenta a rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta sexta-feira, 01, comenta a rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 — ouça no player abaixo. Sem empolgar, o Brasil venceu o Equador na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e garantiu o primeiro lugar no torneio classificatório. As redes foram balançadas por Paulinho e Philippe Coutinho, que tramou bela jogada com Gabriel Jesus no segundo gol. Já Uruguai e Argentina fizeram uma partida fraca e empataram por 0 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu.

O programa também homenageia o Corinthians pelo aniversário de 107 anos. A edição de hoje conta com as participações do editorialista do Estadão José Nêumanne Pinto, que analisa o momento atual do Flamengo, seu time de coração, e de Rafael Pezzo, que traz os destaques do site Fera. A bancada ainda é composta por Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Robson Morelli.

