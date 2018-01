‘Estadão Esporte Clube’ comenta o jogo do Brasil e a entrevista de Felipe Melo no Palmeiras

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta terça-feira, 05, projeta o confronto entre Colômbia e Brasil no Estádio Metropolitano, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O técnico Tite testará o volante Fernandinho e o atacante Roberto Firmino entre os titulares na partida de hoje, às 17h30 (horário de Brasília). O repórter Marcio Dolzan, enviado especial a Barranquilla, traz as informações da seleção brasileira. Ouça o programa no player abaixo:

Outro assunto desta edição é a investigação sobre compra de votos para escolha da sede da Olimpíada de 2016. A Operação Unfair Play, da Polícia Federal, é mais uma etapa da Lava Jato no Rio de Janeiro. Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Robson Morelli também comentam a polêmica entrevista coletiva de Felipe Melo, após o volante ser reintegrado ao elenco do Palmeiras.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com