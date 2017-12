‘Estadão Esporte Clube’: Corinthians joga por empate no dérbi para manter diferença sobre rival e ficar mais perto do título

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta terça-feira, 31, teve como tema principal a possível “final” de campeonato entre Corinthians e Palmeiras, no próximo domingo, no Itaquerão, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cesar Sacheto, Robson Morelli e Marília Luiz debateram sobre as chances dos principais concorrentes ao título nacional. A igualdade poderá beneficiar o time alvinegro na luta para conquistar o Brasileirão.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com