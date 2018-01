O ‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira, 24, falou sobre mais uma vitória do Corinthians, que se mantém cada vez mais líder do Brasileirão.

Robson Morelli, Marília Ruiz e Gustavo Lopes também analisaram o reencontro do Palmeiras com a vitória, e a estabilidade do Santos no campeonato.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com