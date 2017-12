‘Estadão Esporte Clube’: Corrida pelas últimas vagas para a Copa da Rússia

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta terça-feira, 10, analisa a reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Na América do Sul, teremos a definição das quatro seleções classificadas e de quem enfrenta a Nova Zelândia, campeã da Oceania, na repescagem. Além do Uruguai, praticamente garantido no Mundial, estão na briga pelas vagas Chile, Colômbia, Peru, Argentina e Paraguai. Ouça o podcast no player abaixo:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Brasil encerra sua participação nas Eliminatórias no Allianz Parque, em São Paulo. O time do técnico Tite o encara o Chile, que ainda tenta se classificar para a Copa. Já a Argentina vai para o tudo ou nada contra o Equador, em Quito. Peru e Colômbia se enfrentam em Lima. O Paraguai recebe a Venezuela, em Assunção. Na Europa, Portugal precisa vencer a Suíça para conseguir a vaga direta para o Mundial. Qualquer outro resultado dá o passaporte aos suíços e, com isso, os portugueses vão para a repescagem. A Holanda, por sua vez, necessita de um milagre para ir à Rússia. A equipe do atacante Robben, do Bayern de Munique, precisa golear a Suécia por pelo menos 7 gols de diferença, em Amsterdã, para conseguir participar da repescagem.

Nas Américas do Norte e Central, os Estados Unidos tentam garantir sua vaga no Mundial diante de Trinidad e Tobago, fora de casa. Mais cedo, pela repescagem das Eliminatórias da Ásia, a Austrália pôs fim ao sonho da Síria de disputar sua primeira Copa. Com dois gols do veterano Tim Cahill, a seleção australiana superou o país asiático por 2 a 1, em Sydney, e agora joga contra o quarto colocado da Concacaf para tentar ir à Rússia.

O programa de hoje tem apresentação de Cesar Sacheto e comentários de Marília Ruiz, Gustavo Lopes e Robson Morelli, editor de Esportes do Estado.

Interatividade

Participe com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com