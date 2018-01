‘Estadão Esporte Clube’ discute as novidades na última lista de Tite para as Eliminatórias

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta sexta-feira, 15, analisa a convocação da seleção brasileira para os jogos contra Bolívia e Chile, em outubro, nas últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Ouça no player abaixo:

O técnico Tite surpreendeu a todos com várias novidades: o lateral-direito Danilo, do Manchester City-ING, os volantes Arthur, do Grêmio, e Fred, do Shakhtar Donetsk-UCR, o meia Diego, do Flamengo, e o atacante Diego Tardelli, do Shandong Luneng-CHN. O meia-atacante Douglas Costa, da Juventus-ITA, ficou novamente fora da lista. Existia a expectativa de que o goleiro Vanderlei, do Santos, em ótima fase, fosse chamado, mas também não foi lembrado.

Outra pauta do programa é a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de recuperação na competição, o líder Corinthians enfrenta o Vasco da Gama, domingo, na arena em Itaquera. O volante Gabriel, suspenso, não joga. O substituto deve ser Camacho. No Barradão, em Salvador, o São Paulo tem parada dura contra o Vitória em mais uma tentativa de deixar a zona do rebaixamento. Reserva na última partida, diante da Ponte Preta, o meia peruano Cueva deve voltar à equipe titular.

O treinador Levir Culpi relacionou 21 atletas para o duelo do Santos contra o Botafogo, amanhã, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Repleta de reservas, a lista conta com o meia argentino Vecchio, que se recuperou de uma ruptura no músculo adutor da coxa direita. Já o Palmeiras entra em campo só na segunda-feira, ante o Coritiba, no Pacaembu.

A edição de hoje tem apresentação de Gustavo Lopes e os comentários de Marília Ruiz e Robson Morelli, editor de Esportes do Estado. Você também pode ouvir o ‘Estadão Esporte Clube’ ao vivo, de segunda a sexta, ao meio-dia, na página do Estadão Esportes no Facebook.

