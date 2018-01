‘Estadão Esporte Clube’: Dorival Júnior é o melhor técnico para o São Paulo?

Por Diego Henrique de Carvalho – A edição do ‘Estadão Esporte Clube’ desta quarta-feira, 5, analisou o momento difícil pelo qual o São Paulo passa. Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Raphael Ramos repercutiram a entrevista coletiva dada ontem pelo presidente do Tricolor, Carlos Augusto de Barros, o Leco, na qual ele justificou a demissão do técnico Rogério Ceni. O programa também aproveitou para cogitar os nomes que poderiam assumir o time do Morumbi, que tem como principal opção Dorival Júnior, demitido do Santos no início de junho.

Além disso, o ‘Estadão Esporte Clube’ comentou a vitória do Grêmio contra o Godoy Cruz (ARG) por 1 a 0, em Mendoza, pelas oitavas de final da Libertadores, e aproveitou para projetar os jogos de hoje da competição. Entre os brasileiros, o Palmeiras encara o Barcelona de Guayaquil, no Equador, e no estádio Durival Britto, em Curitiba, o Atlético-PR mede forças com o Santos. Pela Copa Sul-Americana, o Flamengo enfrenta o Palestino (CHI), no Chile.

