‘Estadão Esporte Clube’: Eliminatórias para a Copa e volta de Felipe Melo ao Palmeiras

Um dos temas do ‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira, 04, é a rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Robson Morelli comentam o tropeço da França contra Luxemburgo, o massacre da Espanha sobre a Itália, a classificação da Bélgica, os jogos de hoje de Alemanha e Inglaterra, e, lógico, falam sobre seleção brasileira. Ouça no player abaixo:

O Brasil encara a Colômbia amanhã, 05, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, com possíveis mudanças na equipe do técnico Tite. O volante Fernandinho e o atacante Roberto Firmino estiveram entre os titulares no último treino em Manaus, antes de a delegação viajar para a cidade colombiana. Outro assunto do programa é a reintegração do volante Felipe Melo ao elenco do Palmeiras. O jogador, que estava afastado do clube desde o dia 29 de julho, dará entrevista coletiva hoje, às 15h, na Academia de Futebol.

Além disso, nossos comentaristas tratam da final da Copa da Primeira Liga, entre Atlético-MG e Londrina, e da goleada do Grêmio diante do Sport por 5 a 0, em Porto Alegre, em partida isolada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time gaúcho diminuiu a vantagem do líder Corinthians para 7 pontos. Já o técnico da equipe pernambucana, Vanderlei Luxemburgo, criticou publicamente seus jogadores.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com