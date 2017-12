‘Estadão Esporte Clube’: Erros de arbitragem prejudicam algumas equipes no Brasileirão?

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta terça-feira, 15, falou sobre os erros de arbitragem no campeonato brasileiro. Todos os times reclamam das fracas atuações dos juízes. Para Marília Ruiz, alguns clubes são mais prejudicados que outros. Ouça no Player abaixo:

César Sacheto, Raphael Ramos, Marília Ruiz e Gustavo Lopes também analisaram o empate entre Santos e Fluminense, no Pacaembu. O programa também abordou o discurso do Neymar sobre o racismo ao ser anunciado como embaixador de uma ONG que trabalha em prol das pessoas com deficiência.

Interatividade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com