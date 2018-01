‘Estadão Esporte Clube’: Flamengo carimba faixa do Corinthians e São Paulo decepciona

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira, 20, falou sobre a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Corinthians, no Rio de Janeiro. a partida teve até briga entre jogadores do time rubro-negro.

Já o São Paulo decepcionou novamente ao apenas empatar com o Botafogo em 0 a 0, no Pacaembu.

O Santos venceu o Grêmio por 1 a 0, na Vila Belmiro, mas ainda não convenceu parte da torcida em relação à luta pelo vice-campeonato e, consequentemente, uma premiação maior ao final do Brasileiro.