‘Estadão Esporte Clube’: Flamengo e Cruzeiro farão a final da Copa do Brasil

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quinta-feira, 24, faz projeções sobre a final da Copa do Brasil, cujo confronto foi definido na noite de ontem: Flamengo e Cruzeiro disputarão a taça — ouça no player abaixo.

Com uma jogada antológica do atacante colombiano Berrío que terminou em gol do meia Diego, o time rubro-negro venceu o Botafogo por 1 a 0, no Maracanã, e garantiu vaga para a decisão do torneio. Na outra semifinal, o Cruzeiro bateu o Grêmio nos pênaltis por 3 a 2, no Mineirão, após vencer por 1 a 0 no tempo normal, com gol do volante Hudson.

Pelo Brasileirão, o Corinthians venceu a Chapecoense, na Arena Condá, ao melhor estilo da equipe treinada por Fábio Carille: 1 a 0, com gol do artilheiro Jô. Agora, o líder do campeonato volta a ter o mesmo número de jogos que os demais participantes e abre uma vantagem de 10 pontos para o Grêmio, segundo colocado. A edição de hoje do ‘Estadão Esporte Clube’ tem apresentação de Cesar Sacheto e comentários de Marília Ruiz e Robson Morelli, editor de Esportes do Estado.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com