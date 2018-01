‘Estadão Esporte Clube’: Grêmio não é favorito na Libertadores e Lucas Lima no Palmeiras

O Estadão Esporte Clube desta quarta-feira, 29, analisou as chances do Grêmio diante do Lanús, da Argentina, na finalíssima da Copa Libertadores, além da provável contratação de Lucas Lima pelo Palmeiras.

A reconstrução da Chapecoense, um ano após a tragédia aérea que vitimou grande parte do elenco e da diretoria, também foi debatida por Cesar Sacheto, Robson Morelli e Gustavo Lopes.

Interatividade

