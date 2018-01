‘Estadão Esporte Clube’: Grêmio prejudicado na Copa Libertadores e Roger Machado anunciado no Palmeiras

No ‘Estadão Esporte Clube’ desta quinta-feira, 23, Cesar Sacheto, Robson Morelli e Gustavo Lopes analisaram a atuação da arbitragem na vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Lanús, em Porto Alegre, na primeira partida da final da Copa Libertadores.

A chegada do treinador Roger Machado ao Palmeiras e a saída do meia Lucas Lima do Santos também foram temas debatidos no programa.

