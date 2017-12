A empresária Leila Pereira, presidente do grupo Crefisa e Faculdade das Américas, patrocinadora do Palmeiras, foi a convidada desta terça-feira, 5, do Estadão Esporte Clube.

Cesar Sacheto, Glauco de Pierri e Ciro Campos fizeram perguntas sobre as possíveis contratações para a próxima temporada e o momento político do clube.

Leila diz que não se preocupa com a eleição presidencial no Palmeiras, revela que rompeu relações com o conselheiro e ex-presidente da agremiação Mustafá Contursi e deixou aberta uma possibilidade de conversar com o também ex-mandatário Paulo Nobre.

