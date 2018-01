‘Estadão Esporte Clube’: Noite de decisões na Libertadores e na Sul-Americana

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quarta-feira, 20, analisa os jogos desta noite válidos pelas quartas de final da Libertadores e pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana — ouça no player abaixo. No primeiro torneio, o Santos, sem Lucas Lima e Renato, encara o Barcelona de Guayaquil, na Vila Belmiro. O vencedor pega quem passar no confronto brasileiro entre Grêmio e Botafogo, em Porto Alegre.

Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians tenta superar o Racing, da Argentina, em Avellaneda. No Rio de Janeiro, Flamengo e Chapecoense se enfrentam após empatarem em 0 a 0 no duelo de ida, na Arena Condá. Já a Ponte Preta recebe o Sport, no Moisés Lucarelli, depois de ter perdido por 3 a 1 em Recife.

O programa de hoje tem apresentação de Gustavo Lopes, comentários de Robson Morelli e a participação especialíssima de Haisem Abaki, âncora do Jornal Eldorado. Você também pode acompanhar o ‘Estadão Esporte Clube’ ao vivo, de segunda a sexta, ao meio-dia, na página do Estadão Esportes no Facebook.

Interatividade

Participe com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com